تصوير- علاء أحمد

ظهرت بعض نجمات الفن بفساتين قصيرة وجريئة خلال حضورهن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين ضيقة في اليوم الثاني من المهرجان.

ومن ضمن الإطلالات ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان جريء باللون الأسود.

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي اللامع. أما رانيا يوسف فأطلت بفستان جريء ومكشوف باللون البني اللامع.