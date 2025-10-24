إعلان

رانيا يوسف جريئة ورنا بظهر مكشوف.. أبرز 25 إطلالة للنجمات في ختام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

07:48 م 24/10/2025
    566552808_820755533696478_7170414653235114128_n
    566512623_784697971035332_972440189263421486_n
    552721112_2226630657841845_1513052924037501615_n
    567774526_834503689161053_5773575220407301035_n
    44117fd8-b3cf-4daf-b673-1657158c3fac
    566398523_1726733014679116_2606637215579857198_n
    6b4ef2a2-cba0-4239-813f-eb49f41e9cc8
    d39df7c3-1a80-4672-a7ea-0367cd23f6bd
    61f18ea2-70c4-4391-bbc4-f3656f0fb51e
    4c06e545-5b02-4051-b127-0f2d284d05ee
    551896442_2343680476081447_8991018870651505652_n
    30f0cfef-a271-4423-89cc-f93c8e6e8083
    566516541_1859698347967558_1805366515391762401_n
    566456297_1339464094244852_7875107128869141742_n
    566525100_4272718849650904_1687409589097581348_n
    d8100c7f-47e8-49ee-a896-c3af13a21d19
    564837654_1151748893605751_3630925823900318771_n
    566398523_1726733014679116_2606637215579857198_n
    d8100c7f-47e8-49ee-a896-c3af13a21d19
    6b4ef2a2-cba0-4239-813f-eb49f41e9cc8
    566516541_1859698347967558_1805366515391762401_n
    564837654_1151748893605751_3630925823900318771_n

تصوير- علاء أحمد

ظهرت بعض نجمات الفن بفساتين قصيرة وجريئة خلال حضورهن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين ضيقة في اليوم الثاني من المهرجان.

ومن ضمن الإطلالات ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان جريء باللون الأسود.

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي اللامع. أما رانيا يوسف فأطلت بفستان جريء ومكشوف باللون البني اللامع.

مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة اطلالات الفنانات رانيا يوسف لقاء الخميسي ميس حمدلن

