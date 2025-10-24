إعلان

خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 24/10/2025

الفنانة درة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

وصف ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، إطلالة الفنانة درة خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بأنها إطلالة فخمة جدا.

وأوضح خليل، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أنه أحب اللون الأزرق في الفستان وتصميم الـ"كورسيه"، بالإضافة إلى تنسيق العقد بشكل مثالي.

وأشار "ناقد الموضة البناني" إلى أنه كان يفضل أن يكون حجم الفستان أصغر مع ثنيات أقل، مشيرا إلى أن الحجم الكبير للفستان كان يعيق حركة درة.

درة إطلالة درة باتريك خليل مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة