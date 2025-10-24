خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة

تصوير- علاء أحمد

وصف ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، إطلالة الفنانة درة خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بأنها إطلالة فخمة جدا.

وأوضح خليل، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أنه أحب اللون الأزرق في الفستان وتصميم الـ"كورسيه"، بالإضافة إلى تنسيق العقد بشكل مثالي.

وأشار "ناقد الموضة البناني" إلى أنه كان يفضل أن يكون حجم الفستان أصغر مع ثنيات أقل، مشيرا إلى أن الحجم الكبير للفستان كان يعيق حركة درة.