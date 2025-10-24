20 صورة لأجمل إطلالات درة في مهرجان الجونة

في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تألقت الفنانة درة بإطلالات أنيقة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء، حيث جمعت بين الرقي والبساطة والفخامة في اختياراتها.

فيما يلي، نستعرض أبرز وأجمل إطلالات درة خلال فعاليات المهرجان.

إطلالة الافتتاح.. الأزرق الملكي

في حفل الافتتاح، خطفت درة الأنظار بفستان طويل باللون الأزرق الملكي اللامع من توقيع دار الأزياء الفاخرة Sophie Couture، بتصميم مكشوف الكتفين ومنفوش من الأسفل، منحها إطلالة ملكية مبهرة.

واختارت مكياجا ناعما بدرجات الوردي من تنفيذ خبيرة التجميل منى جمال، مع تسريحة شعر مموجة ومنسدلة على الكتفين بأنامل صالون الصغير.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء ومجوهرات ماسية راقية من تصميم لازوردي.

الإطلالة الثانية.. فستان باللون الوردي

في ثاني أيام المهرجان، أطلت درة بفستان طويل وردي اللون بقصة الكب وتفاصيل من الريش في الأسفل، من تنسيق خبير المظهر خليل زين.

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ منى جمال، مع شعر منسدل من تنفيذ صالون الصغير.

أما المجوهرات، اختارتها من دار Iram Jewelry لتضيف لمسة من الفخامة إلى الإطلالة.

الإطلالة الثالثة.. فستان فضي

في اليوم الثالث من المهرجان، تألقت درة بفستان طويل مزيج من الفضي اللامع والأبيض بتصميم ضيق وانسيابي أبرز رشاقتها، من توقيع المصمم Laith Maalouf.

اختارت مكياجا بسيطا بألوان النيود من تنفيذ منى جمال، وتسريحة شعر مرفوعة أنيقة من تنفيذ صالون الصغير.

ونسقت إطلالتها مع حقيبة كلاتش فضية من علامة OKHTEIN.