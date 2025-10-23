إعلان

رانيا يوسف.. 25 صورة لنجمات بصيحة "الكب" المكشوف على مدار أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:21 م 23/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل تتألق في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 25 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 25 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 25 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 25 صورة
    فاطمة ناصر بفستان جريء
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب
  • عرض 25 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    روجينا
  • عرض 25 صورة
    روجينا تتألق بإطلالة جريئة على السجاة الحمراء في ثاني أيام الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عل مدار 6 أيام لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، ، شهدت السجادة الحمراء إطلالات جريئة وجذابة لنجمات الفن.


وفي هذا التقرير، نستعرض لكم النجمات التي ظهرن بفساتين بصيحة "الكب" على مدار 6 أيام.


يسرا
ارتدت الفنانة يسرا فستان طويل باللون الأسود ضيق عند منطقة الصدر ومحدد الخصر، كما أن اختيارها للمكياج والمجوهرات موفق للغاية.

أمينة خليل
تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان مخملي ناعم وأنيق باللون الوردي بقصة "الكب" مطرز بكريستال السورافسكي واللؤلؤ، كما أن اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج موفق للغاية.

لقاء الخميسي
ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل منفوش بقصة "الكب" باللونين الأسود والأبيض، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

هاجر السراج
ارتدت الفنانة هاجر السراج فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

بشرى
أطلت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

روجينا
تألقت الفنانة روجينا بفستان قصير باللون الذهبي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

رانيا يوسف
ارتدت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بنقشة التايجر، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

مايا دياب
ظهرت الفنانة مايا دياب بفستان جريء بقصة الكب باللون الذهبي مكشوف من الجانبين، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فاطمة ناصر
ارتدت الفنانة فاطمة ناصر فستان طويل بقصة الكب متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مهرجان الجونة السينمائي نجمات مهرجان الجونة السينمائي الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)