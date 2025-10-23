رانيا يوسف.. 25 صورة لنجمات بصيحة "الكب" المكشوف على مدار أيام الجونة

هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

نور إيهاب بإطلالة جريئة في اليوم الثامن من الجونة

هدى المفتي تتألق بإطلالة رخيصة الثمن من Zara في مهرجان الجونة

بينهن أسماء جلال.. البدل تسيطر على إطلالات النجمات في الجونة- من الأجمل؟



عل مدار 6 أيام لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، ، شهدت السجادة الحمراء إطلالات جريئة وجذابة لنجمات الفن.



وفي هذا التقرير، نستعرض لكم النجمات التي ظهرن بفساتين بصيحة "الكب" على مدار 6 أيام.



يسرا

ارتدت الفنانة يسرا فستان طويل باللون الأسود ضيق عند منطقة الصدر ومحدد الخصر، كما أن اختيارها للمكياج والمجوهرات موفق للغاية.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان مخملي ناعم وأنيق باللون الوردي بقصة "الكب" مطرز بكريستال السورافسكي واللؤلؤ، كما أن اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج موفق للغاية.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان طويل منفوش بقصة "الكب" باللونين الأسود والأبيض، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

هاجر السراج

ارتدت الفنانة هاجر السراج فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

بشرى

أطلت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

روجينا

تألقت الفنانة روجينا بفستان قصير باللون الذهبي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء بنقشة التايجر، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب بفستان جريء بقصة الكب باللون الذهبي مكشوف من الجانبين، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فاطمة ناصر

ارتدت الفنانة فاطمة ناصر فستان طويل بقصة الكب متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.