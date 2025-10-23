بإطلالة كاجول.. توفيق عكاشة وزوجته في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

شيري عادل ساحرة .. فساتين "الأوف شولدر" تسيطر على السجادة الحمراء في الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهر الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته الإعلامية حياة الدرديري، بإطلالة كاجول خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدى توفيق عكاشة تيشرت متعدد الألوان ونسق أسفله بنطلون كاجول.

وارتدت زوجته تيشرت أبيض، ونسقت أسفله بنطلون كاجول، واختارت شنطة يد باللون "النبيتي".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت حياة أن تترك شعرها، مرفوع لأعلى.