بإطلالة كاجول.. توفيق عكاشة وزوجته في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

نسرين أمين بإطلالة كاجوال في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة ظهور العديد من النجمات بإطلالات أنيقة ومتنوعة، حيث اخترن تصاميم فساتين بصيحة "الأوف شولدر" التي جمعت بين الأناقة والجرأة.

مي سليم

لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بفستان أسود جريء بتصميم "أوف شولدر" وانسيابية واضحة على القوام، واختارت تسريحة شعر مرفوعة أظهرت ملامح وجهها، مع مكياج ناعم بألوان النيود الهادئة.

لولا سوليا

الممثلة الفرنسية لولا سوليا خطفت الأضواء بفستان أبيض طويل بصيحة "الأوف شولدر" وفتحة جريئة عند البطن، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، فيما أضفت المجوهرات الناعمة من كوليه، خاتم وأسورة لمسة راقية على إطلالتها.

لبلبة

ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق مزيناً بتطريزات لامعة وبقصة "أوف شولدر"، واختارت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا بأناقة.

بلقيس

أطلت المطربة بلقيس بفستان طويل باللون الذهبي، جاء بقصة انسيابية على الجسم وزين بالكامل بالتطريزات اللامعة.

من الناحية الجمالية، اختارت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه نيود، وتسريحة شعر منسدلة، فيما أكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية.

شيري عادل

اختارت شيري عادل فستانا طويلا بتصميم الكب باللون الأسود، ونسّقته مع حقيبة ذهبية، وجاء مكياجها ترابيا بألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة.

أما المجوهرات تنوعت بين كوليه، حلق، خاتم وأسورة.

حنان مطاوع

لفتت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بفستان طويل باللون الأحمر الناري بتصميم الكب، واعتمدت مكياجا هادئا بأحمر شفاه نيود، وتسريحة شعر منسدلة أبرزت ملامحها.