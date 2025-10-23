كارثية وغير مريحة للعين.. أسوأ إطلالات النجمات في المهرجان

حكاية فستان من الجونة.. صاحبته خطفت الأنظار بجمالها في المهرجان

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم السادس بإطلالات جذابة، ولكن بعضهن اختار إطلالات غير موفقة.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات بداية من الافتتاح إلى سادس أيام الجونة، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا بفستان "كت" باللون الوردي مزينا بتطريزات من الأعلى وبإكستنشن من الخلف.

انتصار

وارتدت انتصار فستان طويل باللونين الأزرق والأحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

صبا مبارك

أوضحت مصممة الأزياء أن فستان الفنانة صبا مبارك باللون البرتقالي غير مناسب لبشرتها، كما أن قصة الفستان التي تبدو مثل الساري الهندي المكشوف عند منطقة البطن والخصر غير مناسبة لقوامها.

وأشارت زينب أن هذه القصة تتطلب عادة جسم نحيف ومشدود لإظهارها بشكل متناسق ومريح للعين.

وأضافت أن إذا لم يكن الجسم رياضي ومشدود القوام لهذه القصات الجريئة قد لا يظهر الفستان بالمظهر المقصود وقد يعطي انطباعا آخر.

إنجي علي

قصة الفستان لا تناسب قوام الإعلامية إنجي علي، حيث أن قصة الكب صغيرة جدا، وزيادة حجم التنورة أعطى لها حجم أكبر عند منطقة الكتفين، وجعل الإطلالة غير مريحة ومتعبة للعين.

علا رشدي

فستان الفنانة علا رشدي قديم ومكرر، كما أن اختيارها للخامة مع اللون جعل الإطلالة تبدو داكنة وغير مناسبة لبشرتها.

بشرى

أظهر الفستان الذي ارتدته الفنانة بشرى تفاصيل لا تتناسب مع شكل قوامها، حيث أبرز بشكل غير مرغوب فيه منطقة البطن والجانبين.

ميس حمدان

أطلت الفنانة ميس حمدان جمبسوت "كت" باللون الأوف وايت مزينا بتطريزات باللون الأسود.