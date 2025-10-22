إعلان

تجاوزت 36 ألف.. أسماء جلال بحقيبة من "فالنتيو" في مهرجان الجونة

كتب : أسماء العمدة

01:15 م 22/10/2025
تألقت الفنانة أسماء جلال في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة راقية اختارت أن تُكملها بحقيبة فاخرة من دار فالنتينو (Valentino).

أسماء جلال ببدلة على الريد كاربت (2)

جاءت الحقيبة بتصميم لافت وفخم باللون الفضي المرصّع بالكريستالات اللامعة، مما منحها بريقًا أنيقًا يعكس أجواء السجادة الحمراء، تميّزت الحقيبة بحجمها الصغير العملي وسلسلتها المعدنية الرفيعة التي أضافت لمسة أنثوية راقية، بينما تصدّرها شعار Valentino المعدني البارز في المنتصف ليؤكد فخامتها.

7e50a98a-2939-4b1f-97d0-f2b220db2a4e_11zon (1)

ويبلغ سعر الحقيبة نحو ٢,٩٠٠ ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبًا ٣٦,٧٠٠ جنيه مصري، لتكون واحدة من الإكسسوارات الراقية التي أضافت فخامة ورونقًا لإطلالة أسماء جلال في هذا الحدث الفني العالمي.

3dce465e-418e-4591-922c-eb16ae945027_11zon (1)

أسماء جلال سعر حقيبة أسماء جلال مهرجان الجونة

