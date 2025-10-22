تجاوزت 36 ألف.. أسماء جلال بحقيبة من "فالنتيو" في مهرجان الجونة

من الافتتاح لـ اليوم الخامس.. "الكابلز" يخطفون الأنظار في مهرجان الجونة

تألقت الفنانة أسماء جلال في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة راقية اختارت أن تُكملها بحقيبة فاخرة من دار فالنتينو (Valentino).

جاءت الحقيبة بتصميم لافت وفخم باللون الفضي المرصّع بالكريستالات اللامعة، مما منحها بريقًا أنيقًا يعكس أجواء السجادة الحمراء، تميّزت الحقيبة بحجمها الصغير العملي وسلسلتها المعدنية الرفيعة التي أضافت لمسة أنثوية راقية، بينما تصدّرها شعار Valentino المعدني البارز في المنتصف ليؤكد فخامتها.

ويبلغ سعر الحقيبة نحو ٢,٩٠٠ ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبًا ٣٦,٧٠٠ جنيه مصري، لتكون واحدة من الإكسسوارات الراقية التي أضافت فخامة ورونقًا لإطلالة أسماء جلال في هذا الحدث الفني العالمي.