يسرا تتألق بتوقيع خبيرة التجميل كارولين عبد النور في مهرجان الجونة

تألقت النجمة الكبيرة يسرا خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جمالية هادئة وراقية، عكست أنوثتها الناضجة وحضورها الأنيق، حيث اعتمدت مكياجًا متقنًا من تنفيذ خبيرة التجميل Caroline Abdel Nour، بلغت قيمته نحو 5,000 جنيه مصري.

جاء مكياج يسرا هذا العام ليُبرز جمال ملامحها الطبيعية ويحافظ على إشراقة وجهها بما يتناسب مع فستانها الفخم

اختارت خبيرة التجميل كريم أساس بدرجة قريبة من لون بشرتها مع تغطية متوسطة، لتحقيق مظهر صحي ومشرق بعيد عن اللمسة المطفأة، ما منحها تألقًا طبيعيًا أمام الكاميرات.

كما استخدمت لمسات خفيفة من البرونزر والكونتور لتحديد عظام الوجه، إلى جانب أحمر خدود خوخي أضفى لمسة حيوية على الوجنتين.

اعتمدت يسرا أسلوب الـ Soft Glam الناعم، باستخدام

ظلال عيون بألوان ترابية دافئة كـ البيج والبني الفاتح والذهبي الخفيف، مع دمج متقن في طية الجفن.

تم تحديد العين بخط آيلاينر رفيع عند خط الرموش العلوي، واستخدام كحل بيج داخل العين لتوسيعها.

كما أضيفت طبقات من الماسكارا السوداء لتكثيف الرموش، مع حواجب طبيعية مصففة للأعلى قليلًا للحفاظ على مظهر شبابي، واختارت لون شفاه نيود مع لمسة لامعة خفيفة.