إعلان

يسرا تتألق بتوقيع خبيرة التجميل كارولين عبد النور في مهرجان الجونة

كتب : أسماء العمدة

02:15 م 22/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 8 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 8 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 8 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 8 صورة
    يسرا (1)
  • عرض 8 صورة
    يسرا ومنة شلبي (1)
  • عرض 8 صورة
    يسرا ومنة شلبي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت النجمة الكبيرة يسرا خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جمالية هادئة وراقية، عكست أنوثتها الناضجة وحضورها الأنيق، حيث اعتمدت مكياجًا متقنًا من تنفيذ خبيرة التجميل Caroline Abdel Nour، بلغت قيمته نحو 5,000 جنيه مصري.

يسرا (3)

جاء مكياج يسرا هذا العام ليُبرز جمال ملامحها الطبيعية ويحافظ على إشراقة وجهها بما يتناسب مع فستانها الفخم

اختارت خبيرة التجميل كريم أساس بدرجة قريبة من لون بشرتها مع تغطية متوسطة، لتحقيق مظهر صحي ومشرق بعيد عن اللمسة المطفأة، ما منحها تألقًا طبيعيًا أمام الكاميرات.

يسرا (1)

كما استخدمت لمسات خفيفة من البرونزر والكونتور لتحديد عظام الوجه، إلى جانب أحمر خدود خوخي أضفى لمسة حيوية على الوجنتين.

اعتمدت يسرا أسلوب الـ Soft Glam الناعم، باستخدام

ظلال عيون بألوان ترابية دافئة كـ البيج والبني الفاتح والذهبي الخفيف، مع دمج متقن في طية الجفن.

تم تحديد العين بخط آيلاينر رفيع عند خط الرموش العلوي، واستخدام كحل بيج داخل العين لتوسيعها.

يسرا ومنة شلبي (2)

كما أضيفت طبقات من الماسكارا السوداء لتكثيف الرموش، مع حواجب طبيعية مصففة للأعلى قليلًا للحفاظ على مظهر شبابي، واختارت لون شفاه نيود مع لمسة لامعة خفيفة.

يسرا تتألق بتوقيع خبيرة التجميل كارولين عبد النور فعاليات مهرجان الجونة خبيرة التجميل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا