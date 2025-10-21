آية سماحة بفستان جريء في سادس أيام مهرجان الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة أية سماحة بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت أية فستان طويل كت باللون البيج اللامع مزينا بالتطريزات بالكامل.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت إن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.