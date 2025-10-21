رانيا يوسف جريئة وهنادي بفستان قصير ومفتوح.. 25 إطلالة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة



خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجريئة والمتنوعة خلال حضورهن اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب بنقشة التايجر وبفتحة ساق جريئة.



أما الفنانة هنادي مهنا ظهرت بفستان جريء كت باللون الأبيض.



وظهرت انتصار بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل باللونين الأزرق والأحمر



وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ٢٥ إطلالات للنجمات في اليوم السادس من المهرجان.