إعلان

رانيا يوسف جريئة وهنادي بفستان قصير ومفتوح.. 25 إطلالة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:26 م 21/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    انتصار
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجريئة والمتنوعة خلال حضورهن اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.


ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب بنقشة التايجر وبفتحة ساق جريئة.


أما الفنانة هنادي مهنا ظهرت بفستان جريء كت باللون الأبيض.


وظهرت انتصار بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل باللونين الأزرق والأحمر


وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ٢٥ إطلالات للنجمات في اليوم السادس من المهرجان.

نجمات الفن لفنانة رانيا يوسف لفنانة هنادي مهنا لجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟