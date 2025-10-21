إعلان

خبير موضة ينتقد إطلالة بشرى في الجونة- لهذا السبب

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

07:27 م 21/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بشرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد خبير الموضة اللبناني، باتريك خليل، إطلالة الفنانة بشرى خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن تصميم الفستان لم يكن ملائما لقوامها.

وفي فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب"، أوضح خليل أن قصة الخصر المنخفضة أبرزت منطقتي البطن والحوض بطريقة غير موفقة، ما أثر على تناسق الإطلالة.

وأشار إلى أن إضافة طول خلفي للفستان كان سيمنح القوام مزيدا من الانسيابية ويزيد من أناقة الفستان.

الفنانة بشرى الجونة إطلالة بشرى في الجونة مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟