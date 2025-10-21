خبير موضة ينتقد إطلالة بشرى في الجونة- لهذا السبب

انتقد خبير الموضة اللبناني، باتريك خليل، إطلالة الفنانة بشرى خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن تصميم الفستان لم يكن ملائما لقوامها.

وفي فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب"، أوضح خليل أن قصة الخصر المنخفضة أبرزت منطقتي البطن والحوض بطريقة غير موفقة، ما أثر على تناسق الإطلالة.

وأشار إلى أن إضافة طول خلفي للفستان كان سيمنح القوام مزيدا من الانسيابية ويزيد من أناقة الفستان.