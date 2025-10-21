عارضة أزياء عالمية.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

أوضح ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، أن إطلالة الفنانة تارا عماد في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ظهرت بمواصفات مقاييس "عارضة أزياء عالمية"، مشيدا بحضورها اللافت وأناقتها الطبيعية التي وصفها بـ"الرشيقة".

وفي مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، وصف خليل الفستان الذي ارتدته تارا بأنه "فخم جدا"، وبتصميم الـ"هولترنيك" الذي ناسب قوامها بشكل مثالي.

وأشار إلى أن الفستان تميز بتدرجات أنيقة، مع تطريزات هندسية متقنة أبرزت منطقة الخصر، لافتا إلى أن قوام تارا كان عاملا أساسيا في إبراز جمال التصميم.