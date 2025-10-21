إعلان

بالكاروهات.. حسين فهمي بلوك كاجوال في سادس أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد

05:04 م 21/10/2025
ظهر الفنان حسين فهمي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدى حسين قميصا باللون الكروهات الأحمر، ونسق أسفله شورت.

بينما ارتدت زوجته تيشرت أبيض وبنطلون كاجول.


واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.


وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأبيض.

