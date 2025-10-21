بالكاروهات.. حسين فهمي بلوك كاجوال في سادس أيام الجونة

بـ 75 ألف جنيه.. روچينا تخطف الأنظار بـ"بدلة" جريئة في "الجونة السينمائي"

بـ 2000 جنيه.. رانيا يوسف بفستان بسيط من Zara في "الجونة السينمائي"



ظهر الفنان حسين فهمي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدى حسين قميصا باللون الكروهات الأحمر، ونسق أسفله شورت.

بينما ارتدت زوجته تيشرت أبيض وبنطلون كاجول.



واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأبيض.