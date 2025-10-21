يسرا بإطلالة كاجوال مبهجة في فاعليات "الجونة السينمائي"
كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة مبهجة مليئة بالطاقة والحيوية، خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت يسرا بلوزة باللون الأورنج، وبنطلون من قماشة "الفسكوز" المليء بالورود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الحيوية.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق ومروحية بنفس لون الإطلالة ونظارة شمس.