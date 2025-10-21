درة ساحرة.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

بـ 75 ألف جنيه.. روچينا تخطف الأنظار بـ"بدلة" جريئة في "الجونة السينمائي"

بـ 2000 جنيه.. رانيا يوسف بفستان بسيط من Zara في "الجونة السينمائي"



خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم الرابع.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أجمل إطلالات النجمات الفن من الافتتاح إلى رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

درة

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الوردي، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

جيهان الشماشرجي

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر ويتميز بأنه مزينا بالتطريزات من الأعلى، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء طوني ورد.

ويتميز الفستان بأنه شفاف ومزين بالتطريزات من أعلى منطقة الفخذين ومصنوع من قماش شفاف من الشيفون.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات موفقين للغاية.

أسماء جلال

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستان طويل باللون الأبيض كت مصنوع من الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم

ظهرت الفنان مي سليم بفستان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء سعيد رمزي بصيحة الأوف شولدر التي أبرز قوامها بشكل مثالي.

كما إن اختيار تسريحة الشعر المرفوع لأعلى والمجوهرات أضاف لمسة من الجمال إلى الإطلالة.

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء بنفس اللون.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

يسرا اللوزي

وأطلت يسرا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب،

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.