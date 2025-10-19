طارق الأبياري بإطلالة جذابة في رابع أيام الجونة

"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

ظهر الفنان طارق الإبياري، بإطلالة جذابة، خلال حضوره فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطل طارق مرتدي بدلة أنيقة باللون الجرين، الأخضر الفاتح.

ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون أبيض.

وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأبيض.