طارق الأبياري بإطلالة جذابة في رابع أيام الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد:
10:14 م 19/10/2025
ظهر الفنان طارق الإبياري، بإطلالة جذابة، خلال حضوره فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطل طارق مرتدي بدلة أنيقة باللون الجرين، الأخضر الفاتح.
ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون أبيض.
وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأبيض.