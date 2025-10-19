يسرا اللوزي بإطلالة راقية في رابع أيام مهرجان الجونة

ناقد موضة يعلق على إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة.. 6 صور

"غير مناسب لقوامها".. خبير ينتقد إطلالة بشرى في مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بإطلالة راقية، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت يسرا اللوزي مرتدية تنورة بني قصير، وشميز أبيض. واعتمدت مكياجا هاديء، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير.

واختارت تسريحة الشعر ملمومة على كتفيها. ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى نظارة شمسية.