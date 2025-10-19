إعلان

يسرا اللوزي بإطلالة راقية في رابع أيام مهرجان الجونة

كتب : مصراوي

05:51 م 19/10/2025
    يسرا اللوزي بإطلالة راقية في رابع أيام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بإطلالة راقية، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت يسرا اللوزي مرتدية تنورة بني قصير، وشميز أبيض. واعتمدت مكياجا هاديء، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير.

واختارت تسريحة الشعر ملمومة على كتفيها. ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

