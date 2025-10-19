”اتلبس مرتين”.. منة شلبي بفستان جريء في "الجونة" ارتدته قبلها فانيسا بارادي
كتبت- أميرة حلمي:
في ثالث أيام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2025، تألقت الفنانة منة شلبي بإطلالة سوداء لامعة من دار شانيل (Chanel).
الفستان جاء بتصميم جريء من قماش أسود لامع مزين ببريق ناعم، مع ياقة V وتفاصيل شفافة عند الخصر والأكمام.
السر الأبرز وراء الإطلالة أن هذا الفستان سبق أن ارتدته النجمة الفرنسية فانيسا بارادي – زوجة النجم جوني ديب السابقة – خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان لوميير السينمائي في ليون عام 2024، ما أضفى على إطلالة منة طابعًا عالميًا.
ولم تكن بارادي وحدها من ارتدت هذا التصميم؛ فقد ظهرت أيضًا الممثلة الفرنسية الشابة ريبيكا ماردر (Rebecca Marder) بالفستان نفسه خلال جلسة التصوير الخاصة بعشاء النسخة الخمسين من جوائز سيزار (César Awards)، الذي أقيم في مطعم “Fouquet’s” بباريس في فبراير 2025.
وبلغ سعر الفستان 375 دولار أي حوالي 17,800 جنيه.