بـ 98 ألف جنيه.. ميار الغيطي بفستان سبعيناتي في مهرجان الجونة
كتبت – أميرة حلمي:
في ثالث أيام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2025، تألقت الفنانة ميار الغيطي بإطلالة لافتة أعادت إلى الأذهان أناقة السبعينيات.
ظهرت ميار على السجادة الحمراء بفستان ذهبي ميتاليك من توقيع دار الأزياء البريطانية العريقة Zandra Rhodes.
وهذه القطعة هي إعادة إصدار لفستان أيقوني من عام 1977 من ابتكار المصممة البريطانية زاندرا رودس، التي تُعد من أبرز رموز الموضة الجريئة في تلك الحقبة.
جاء الفستان بتصميم منحوت Sculpted يمنح القماش شكلًا ثلاثي الأبعاد يحاكي حركة الأجنحة الذهبية، مع خامة ميتاليك لامعة تعكس الضوء.
ويُعرض الفستان على موقع RESEE المتخصص في الأزياء بسعر 1,840 يورو، أي ما يعادل نحو 98,200 جنيه.