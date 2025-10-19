إعلان

بـ 98 ألف جنيه.. ميار الغيطي بفستان سبعيناتي في مهرجان الجونة

كتبت – أميرة حلمي:

10:57 ص 19/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    ميار الغيطي بفستان سبعيناتي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي
  • عرض 15 صورة
    فستان ميار الغيطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ثالث أيام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2025، تألقت الفنانة ميار الغيطي بإطلالة لافتة أعادت إلى الأذهان أناقة السبعينيات.

ظهرت ميار على السجادة الحمراء بفستان ذهبي ميتاليك من توقيع دار الأزياء البريطانية العريقة Zandra Rhodes.

9931bf98-009e-49d5-981f-6d913bc77624

وهذه القطعة هي إعادة إصدار لفستان أيقوني من عام 1977 من ابتكار المصممة البريطانية زاندرا رودس، التي تُعد من أبرز رموز الموضة الجريئة في تلك الحقبة.

جاء الفستان بتصميم منحوت Sculpted يمنح القماش شكلًا ثلاثي الأبعاد يحاكي حركة الأجنحة الذهبية، مع خامة ميتاليك لامعة تعكس الضوء.

ويُعرض الفستان على موقع RESEE المتخصص في الأزياء بسعر 1,840 يورو، أي ما يعادل نحو 98,200 جنيه.

ميار الغيطي بفستان سبعيناتي ميار الغيطي إطلالة ميار الغيطي مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين