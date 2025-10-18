إعلان

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

كتب – أميرة حلمي:

11:26 م 18/10/2025
في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ظهر أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال.

ارتدى مالك جاكيت بامبر (bomber jacket) أسود اللون، بأكمام من الجلد وجسم من القماش الناعم. ونسق مع الجاكيت بنطلون أسود.

الجاكيت من العلامة Zara مدرج بسعر 1294درهم، أي ما يعادل 16,986 جنيه.

إطلالةأحمد مالك لجونة هرجان الجونة

