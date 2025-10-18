في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ظهر أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال.

ارتدى مالك جاكيت بامبر (bomber jacket) أسود اللون، بأكمام من الجلد وجسم من القماش الناعم. ونسق مع الجاكيت بنطلون أسود.

الجاكيت من العلامة Zara مدرج بسعر 1294درهم، أي ما يعادل 16,986 جنيه.