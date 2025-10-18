ملكة الأناقة.. درة بفستان ضيق لامع في ثالث أيام مهرجان الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

تألقت الفنانة درة، بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت درة المشهورة بلقب "ملكة الأناقة" في الوسط الفني، فستانا طويلا مزيج من اللونين الفضي اللامع والأبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.