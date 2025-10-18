إعلان

ملكة الأناقة.. درة بفستان ضيق لامع في ثالث أيام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

11:10 م 18/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    درة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة درة، بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت درة المشهورة بلقب "ملكة الأناقة" في الوسط الفني، فستانا طويلا مزيج من اللونين الفضي اللامع والأبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

درة الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة