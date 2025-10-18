أجرأ إطلالة في الجونة.. ريم خوري تثير الجدل بفستان شفاف وجريء

خطفت الفنانة السورية ريم خوري الأنظار في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أثارت إعجاب الحضور وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وأثارت الإطلالة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب الجرأة التي بدت عليها، إذ اختارت ريم فستانا شفافا وجريئا كشف منطقة البطن، مع تصميم أنيق يبرز قوامها ويجمع بين الجرأة والرزانة في الوقت ذاته.

تميز الفستان بخطوطه العصرية وتدرجاته الناعمة، ما منح الإطلالة طابعا يجمع بين الأنوثة والثقة.

ووصف رواد السوشيال ميديا إطلالة الفنانة السورية ريم خوري بأنها الأجرأ في مهرجان الجونة حتى الآن.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

