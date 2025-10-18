مايا دياب جريئة.. 15 صورة لنجمات ظهرن بفساتين لامعة

بـ 72 ألف جنيه.. تفاصيل فستان "سندريلا" لـ جيهان الشماشرجي في افتتاح "الجونة

بـ38 ألف جنيه.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان مكشوف في الجونة

فستان بـ مليون جنيه.. تارا عماد تتألق بإطلالة من إيلي صعب في افتتاح مهرجان

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثامنة بفساتين لامعة جذابة وجريئة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات بفساتين لامعة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025.

هدى المفتي

ارتدت الفنانة هدى المفتي فستان طويل باللون البيبي بلو بصيحة الشراشيب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ريم مصطفى

تألقت الفنانة ريم مصطفى بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة الكب، وتركت شعرها منسدلا

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي على كتفيها، واعتمدت مكياجا قويا.

مايا دياب

تألقت الفنانة مايا دياب بفستان جريء باللون الذهبي شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان باللون الفضي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفي

مي سليم

ارتدت الفنانة مي سليم فستان باللون الوردي شفاف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

اقرأ أيضا:

نجلاء بدر.. 25 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

جمالهن لافت.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في افتتاح الجونة

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة