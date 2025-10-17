إطلالة بمليون جنيه.. نيللي كريم تخطف الأنظار بفستان جريء في الجونة

تألقت النجمة نيللي كريم بإطلالة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

واختارت نيللي كريم فستانًا فاخرًا من توقيع دار الأزياء العالمية Tony Ward، بلغت قيمته نحو مليون و94 ألف جنيه مصري، لتعد من أكثر الإطلالات فخامة وبريقا في المهرجان.

جاء الفستان بلون الأخضر الليموني الفاتح الذي أضفى عليها إشراقة مميزة وسط الحضور، وتميّز بتصميم منسدل بقصة راقية مكشوفة الأكتاف مع حمالات رفيعة وتفاصيل مطوية دقيقة أبرزت فخامة القماش وانسيابية الحركة على السجادة الحمراء، كما أضافت الفتحة الجانبية الطويلة والذيل المنسدل لمسة من الجرأة والأناقة في آن واحد.

ونسقت نيللي كريم فستانها مع عقد ماس ضخم وأقراط متدلية براقة زادت من فخامة الإطلالة، بينما اختارت تسريحة شعر مموجة منسدلة على كتفيها تضفي نعومة وأنوثة على ملامحها، وجاء مكياجها هادئًا ودافئًا بتدرجات طبيعية تبرز جمالها الرقيق.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.