بدلة حسن أبو الرووس وأناقة كريم فهمي.. أبرز إطلالات الرجال في ثاني أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

10:31 م 17/10/2025
في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، لفتت الأنظار إطلالات رجالية أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء.

إليكم أبرز إطلالات نجوم الفن الرجال في ثاني أيام مهرجان الجونة:

كريم فهمي

ظهر الفنان كريم فهمي، بإطلالة جذابة مرتديا قميص باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

كما نسق مع إطلالته حذاء أنيق باللون الأسود، وأكمل اللوك بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من ساعة يد، وقلادة.

حسن الرداد

تألق الفنان حسن الرداد، بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدى قميصا باللون البني مزينا برسومات، ونسق أسفله بنطلون أسود، كما نسق مع إطلالته حذاء أنيق باللون الأسود.

محمد فراج

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأوف وايت ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

أحمد داود

ظهر الفنان أحمد داود بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بدلة باللون النبيتي، ونسق أسفلها قميص وردي ورابطة عنق باللون النبيتي.

أحمد السعدني

كما تألق الفنان أحمد السعدني ببدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

أحمد مالك

ظهر الفنان أحمد مالك بإطلالة مميزة، إذ ارتدى جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت أبيض وبنطلون أسود.

حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة غير تقليدية، إذ ارتدى حسن بليزر باللون الأبيض ونسق أسفله بنطلون باللون الأسود.

ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

إطلالات نجوم الفن في مهرجان الجونة مهرجان الجونة الجونة

