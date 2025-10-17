جريء ومكشوف.. روجينا بإطلالة غير تقليدية في ثاني أيام الجونة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطلت روجينا بفستان قصير كت مكشوف عند منطقة الصدر باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت روجينا تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.