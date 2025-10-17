ببدلة كلاسيكية علا رشدي وزوجها في مهرجان الجونة لليوم الثاني

لفت الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي الأنظار في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالتين أنيقتين عكستا روح الانسجام والرقي بينهما على السجادة الحمراء.

ظهرت علا رشدي بإطلالة عصرية أنيقة باللون الأبيض العاجي، حيث ارتدت بدلة كلاسيكية مكونة من بليزر بأزرار مزدوجة وبنطلون واسع الأرجل، ونسقت أسفلها قميصًا أبيض بسيطًا منحها لمسة من الرقي والعملية في آنٍ واحد، واختارت تسريحة شعر مموجة ومنسدلة مع مكياج ناعم ركّز على إبراز العيون، لتبدو بإطلالة راقية تجمع بين القوة والأنوثة.

أما الفنان أحمد داوود فاختار إطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث تألق بـ بدلة باللون العنابي الداكن نسقها مع قميص وردي فاتح وربطة عنق بدرجات الأحمر والعنابي، ما أضفى على مظهره لمسة من الأناقة العصرية. وأكمل الإطلالة بـ حذاء أسود لامع، ليظهر بتناغم لافت مع إطلالة زوجته، في واحدة من أجمل إطلالات الثنائيات على السجادة الحمراء في المهرجان.