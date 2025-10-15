سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز النجمات اللاتي حرصن على ارتداء فساتين بصيحة "فتحة الساق الجريئة".

هنا يسري

أطلت المغنية الشابة هنا يسري بفستان طويل باللون الأسود، تميز بفتحة ساق جريئة، واعتمدت بمكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إنجي كيوان

تألقت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود من أعلى، وأبيض من أسفل، وبمكياج بدرجات النيود.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بصيحة "الأوف شولدر"، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

رانيا يوسف

كما أطلت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، إذا ارتدت فستانا لامعا بمزيج بين اللونين النحاسي والأسود، مصنوع من الحرير الطبيعي، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، وبمكياج ناعم.

نسرين طافش

تألقت أيضا الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بقصة الكب باللونين الأسود والفضي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة مُلفتة، إذ ارتدت فستانا طويلا مفتوح من الجانبين، باللون الذهبي والروز الفاتح، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، و تسريحة شعر منسدل على الكتف.

إنجي المقدم

ارتدت الفنانة إنجي المقدم فستان بقصة الأوف شولد، التيات، باللون البترولي، وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات لامعة بأحجار كريمة باللون الأخضر، واعتمدت على مكياجا بدرجات النيود.

داليا البحيري

أطلت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل باللون المينت جرين وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.