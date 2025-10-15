إعلان

بالأحمر الناري.. نجمات ظهرن بفساتين خطفت الأضواء في مهرجان الجونة 2024- من الأجمل؟

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 15/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (4)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (5)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (8)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (9)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (10)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (13)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (14)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (17)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (18)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (7)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (20)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (22)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (23)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (19)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (26)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (27)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (2)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (29)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (30)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (32)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (33)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (34)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (36)
  • عرض 25 صورة
    نجمات الفن (35)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، لفتت عدد من النجمات الأنظار بإطلالاتهن المميزة على السجادة الحمراء، حيث اختارت بعضهن التألق باللون الأحمر الجريء.

إليكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين باللون الأحمر الناري:

أسماء جلال

لفتت الفنانة أسماء جلال الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة، حيث أطلت بفستان أحمر يتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة ووضع مكياجا ناعما.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان طويل بلون أحمر وتصميم "أوف شولدر"، اعتمدت معه مكياجا قويا وتسريحة شعر كلاسيكية بذيل حصان.

روجينا

بينما تألقت الفنانة روجينا مرتدية فستان أحمر بقصة "الأوف شولدر"، ونسقت معه مكياجا ترابيا وتسريحة شعر مرفوعة.

سينتيا خليفة

كما ظهرت الفنانة سينتيا خليفة بفستان أحمر طويل بقصة "الكب"، مزود بإكستنشن من نفس اللون، واعتمدت مكياجا بارزا، واختارت وضع وشاحا على رأسها.

سارة عبد الرحمن

جاءت إطلالة الفنانة سارة عبد الرحمن لافتة ومميزة، حيث اختارت فستانا يجمع بين الأحمر والأسود، مع وضع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

إنجي علاء

تألقت الفنانة إنجي علاء بفستان طويل بتصميم "أون شولدر"، مع مكياج قوي وتسريحة شعر ويفي منسدل.

بسنت شوقي

اختارت الفنانة بسنت شوقي فستانا أحمر ساحرا بقصة انسيابية على الجسم، خطفت به الأضواء، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

نجمات الفن اطلالات نجمات الفن مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة 2024

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة