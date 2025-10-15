سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

في الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، لفتت عدد من النجمات الأنظار بإطلالاتهن المميزة على السجادة الحمراء، حيث اختارت بعضهن التألق باللون الأحمر الجريء.

إليكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين باللون الأحمر الناري:

أسماء جلال

لفتت الفنانة أسماء جلال الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة، حيث أطلت بفستان أحمر يتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة ووضع مكياجا ناعما.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان طويل بلون أحمر وتصميم "أوف شولدر"، اعتمدت معه مكياجا قويا وتسريحة شعر كلاسيكية بذيل حصان.

روجينا

بينما تألقت الفنانة روجينا مرتدية فستان أحمر بقصة "الأوف شولدر"، ونسقت معه مكياجا ترابيا وتسريحة شعر مرفوعة.

سينتيا خليفة

كما ظهرت الفنانة سينتيا خليفة بفستان أحمر طويل بقصة "الكب"، مزود بإكستنشن من نفس اللون، واعتمدت مكياجا بارزا، واختارت وضع وشاحا على رأسها.

سارة عبد الرحمن

جاءت إطلالة الفنانة سارة عبد الرحمن لافتة ومميزة، حيث اختارت فستانا يجمع بين الأحمر والأسود، مع وضع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

إنجي علاء

تألقت الفنانة إنجي علاء بفستان طويل بتصميم "أون شولدر"، مع مكياج قوي وتسريحة شعر ويفي منسدل.

بسنت شوقي

اختارت الفنانة بسنت شوقي فستانا أحمر ساحرا بقصة انسيابية على الجسم، خطفت به الأضواء، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.