6 صور.. هنادي مهنا وزوجها بلوك ناعم في سابع أيام الجونة
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
أطلت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح خلال حضورها إحدى ندوات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.
وأطلت ببلوزة باللون الأسود ونسفت معها بنطلون باللون البني.
واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.
وارتدى زوجها قميص باللون الأوف وايت مع بنطلون باللون البيج.
وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.
وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
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