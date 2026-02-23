إعلان

الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة على القاهرة والمدن الساحلية

كتب : أحمد الجندي

01:54 م 23/02/2026

أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس، إضافة إلى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما أشار بيان الهيئة، إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت استمرار تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق.

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

