نيللي كريم تتألق في الجونة بفستان من الأورجانزا.. ارتدته لاعبة قبلها وهذا سعره

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت النجمة نيللي كريم الأضواء بإطلالتها الساحرة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان قصير أنيق من دار أزياء المصممة نور فتح الله.

تصميم الفستان

الفستان مصنوع من قماش الأورجانزا الفاخر بألوان الأزرق السماوي، وتميز بتصميمٍ بدون أكمام وتنورة قصيرة واسعة، مما أضفى على الإطلالة مزيجًا من الأناقة والجاذبية.

زين الفستان بحزام أنيق وكورسيه، مما ساهم في إبراز جمال قوام نيللي بشكل مثالي.

وأكملت إطلالتها بأقراط بشكل وردة بنفس لون الفستان وكلاتش فضي.

اختيار متشابه للاعبة التنس جارا غادري

تألقت لاعبة التنس الألمانية جارا غادري سابقًا في مهرجان الدوحة بنفس التصميم، وفضلت إقرانه بأقراط ماسية متدلية وشعر انسيابي، مما أظهر التصميم بجانب جديد وأنيق يختلف عن إطلالة نيللي في الجونة.

خامات فاخرة من Dorleon Fabrics

استخدمت نور فتح الله أقمشة Dorleon Fabrics، التي تتميز بتاريخ يمتد لأكثر من 88 عامًا في إنتاج الأقمشة عالية الجودة. هذه الشركة معروفة بابتكار أقمشة فريدة تجمع بين المتانة والتصميم العصري، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا لمصممي الأزياء البارزين، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمصممة الأزياء والموقع الرسمي لشركة Fabrics Dorleon

تكلفة الإطلالة

بحسب ما ذكرت دار أزياء نور فتح الله لـ مصراوي، بلغ سعر فستان نيللي كريم 990 يورو، أي ما يعادل حوالي 50 ألف جنيه.

ومتوافر منه عدة ألوان منها الأصفر والبينك والرمادي.