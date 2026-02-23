إعلان

مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا

كتب : أسماء البتاكوشي

02:31 م 23/02/2026

الهجوم الإرهابي ارشيفية

أعربت مصر عن تعازيها لحمكومة وشعب نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غرب البلاد.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، واختطاف عدد من النساء والأطفال في انتهاك صارخ لكافة القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي"

وأكدت مصر إدانتها لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددة على تضامنها الكامل مع نيجيريا حكومةً وشعباً في هذا المصاب الأليم، وتتقدم مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والإفراج الفوري والآمن عن المختطفين، وفق ما أوردته وزارة الخارجية.

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم، وجرى اختطاف عدد من النساء والأطفال بعد أن هاجم مسلحون قرية في الولاية، حسبما قال نائب بالبرلمان في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، الجمعة.

ولفت النائب هاميسو أ. فارو الذي يمثل الدائرة الجنوبية لمنطقة بوكيوم، إلى أن المسلحين داهموا قرية تونجان دوتسي من نحو الخامسة مساء الخميس حتى قرابة الثالثة والنصف من صباح الجمعة، وأحرقوا عدداً من المباني وأطلقوا النار على السكان الذين حاولوا الفرار.

الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا مصر نيجيريا

