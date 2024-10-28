تجاوز سعرها 200 ألف جنيه.. آسر ياسين ببدلة التويد على ريد كاربت الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان آسر ياسين في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة لافتة تميزت بالجرأة والأناقة الكلاسيكية، مما جعله محط الأنظار على السجادة الحمراء.

ارتدى بدلة فضفاضة من تويد من علامة Prada، وهذا النمط عادة يرتبط بأجواء الخريف والشتاء بفضل دفئه ومتانته.

تميزت البدلة بلون محايد بين البيج الفاتح والبني، مع نقشة دقيقة تضيف لمسة من الأناقة.

تنسيق البدلة جاء مثاليًا مع قميص أبيض وربطة عنق بالبني الداكن، مما خلق توازناً بين الطابع الرسمي واللمسة الكلاسيكية.

تكلفة الإطلالة:

بلغ سعر هذه البدلة من Prada حوالي 3900 يورو، ما يعادل 205,230 جنيه مصري، مما يضعها ضمن قائمة الإطلالات الفاخرة للمهرجان.

بدلات التويد من الخيارات المفضلة للكثيرين بفضل جودتها العالية، إذ تتراوح أسعارها عادة بين 400 و500 دولار في متاجر مثل Moss Bros التي تقدم خيارات مشابهة مع نقوش أنيقة.

اقرا أيضا:

نيللي كريم تتألق في الجونة بفستان من الأورجانزا.. ارتدته لاعبة قبلها وهذا سعره

سعره مليون و170 ألف.. 15 صورة لـ نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة

تشبه بدلة مايكل جاكسون| تفاصيل إطلالة يسرا في الجونة.. ارتدتها فنانة من 6 سنوات وهذا سعر البنطلون

فستان أمينة خليل في الجونة.. سعره تخطى الـ 400 ألف وارتدته عارضة أزياء قبل عامين في خطوبتها (صور)

20 صورة| مُريحة وأنيقة.. إطلالات رجالية غير تقليدية في مهرجان الجونة السينمائي

80 صورة| براقة وأنيقة.. استوحي إطلالتك من أبرز 10 فساتين خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي