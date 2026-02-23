إعلان

الداخلية توضح تفاصيل خلاف عائلي انتهى بالضرب والتهديد بالغربية

كتب : علاء عمران

02:23 م 23/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجة شقيقها بتهديدها بإلحاق الأذى بها بالغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين أنه قد تبلغ قسم شرطة ثان طنطا بالغربية من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم – بتضررها من زوجة شقيقها ونجلها لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابات لها، وذلك لخلافات عائلية بينهم.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقهما – مقيمان بدائرة القسم – وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية المواقع الإخبارية شرطة ثان طنطا بالغربية

