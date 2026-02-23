كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجة شقيقها بتهديدها بإلحاق الأذى بها بالغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين أنه قد تبلغ قسم شرطة ثان طنطا بالغربية من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم – بتضررها من زوجة شقيقها ونجلها لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابات لها، وذلك لخلافات عائلية بينهم.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقهما – مقيمان بدائرة القسم – وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

