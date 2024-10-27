مهرجان الجونة

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سعره مليون و170 ألف.. 15 صورة لـ نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة

11:39 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بقصة حورية البحر نيلي كريم تتألق
  • عرض 15 صورة
    إطلالة نيلي كريم بفستان حورية البحر
  • عرض 15 صورة
    إطلالة نيلي كريم في مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    إطلالة نيلي كريم في ثالث أيام المهرجان
  • عرض 15 صورة
    بفستان ساحر نيلي كريم على الريد كاربت
  • عرض 15 صورة
    تفاصيل إطلالة نيلي كريم
  • عرض 15 صورة
    قصة فستان نيلي كريم من أعلى
  • عرض 15 صورة
    نيلي كريم على السجادة الحمراء في ثالث أيام الجونة
  • عرض 15 صورة
    تشبه حورية البحر نيلي كريم بفستان ساحر
  • عرض 15 صورة
    قصة فستان نيلي كريم في الجونة
  • عرض 15 صورة
    نيلي كريم بفستان وردي في ثالث أيام الجونة
  • عرض 15 صورة
    نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    مصمم فستان نيلي كريم في مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    سعر فستان نيلي كريم في ثالث ايام مهرجان الجونة
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كتبت- أميرة حلمي:

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي ظهورًا مميزًا للفنانة نيللي كريم، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة.

تم تصميم الفستان بواسطة المصمم اللبناني المعروف طوني ورد، وهو جزء من مجموعته الجديدة للملابس الراقية.

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تفاصيل الإطلالة

تميز الفستان بتصميمه الذي يشبه حورية البحر، وهو مصنوع من أورجانزا الحرير بلون وردي هادئ، مما أضفى لمسة رقيقة على مظهرها.

احتوى الفستان على قاعدة من التول المطرز بالكامل، ممزوجة بخيوط لوريكس وأوراق مزهرة، مما أضاف لمسة من اللمعان بين التفاصيل المصنوعة يدويًا، بما في ذلك كريستال سواروفسكي، كما هو موضح في الفيديو والصور.

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سعر الفستان

صرحت دار أزياء Tony ward لـ مصراوي، أن سعر الفستان يصل إلى 24,000 دولار أمريكي، مما يعادل حوالي مليون و170 ألف جنيه مصري.

وبحسب ما وضحت الدار، يُعتبر هذا الفستان عاكسًا للطابع الملكي الراقي الذي يميز تصاميم طوني ورد، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الموضة.

نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة (12)

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