إعلان

انقلاب قارب للمهاجرين في كرواتيا يودي بحياة شخص على الأقل

كتب : مصراوي

02:31 م 23/02/2026

انقلاب قارب للمهاجرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مسؤولون إن قاربا يقل مهاجرين انقلب في نهر أونا بغرب كرواتيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة كوستاينيتسا على الحدود مع البوسنة. وقال رجال الإنقاذ لتلفزيون " اتش ار تي " إنه يبدو أن المهاجرين كانوا يحاولون عبور النهر في الطقس البارد عندما انقلب قاربهم.

وقالت الشرطة إنه يشتبه أن رجلا من البوسنة تم إنقاذه كان يقوم بتهريب البشر.

وقال موقع إنديكس إنه يعتقد أن سبعة إلى ثمانية صينيين كانوا على متن القارب الذي انقلب. ولم توضح الشرطة جنسية المهاجرين.

ويشار إلى أن المهاجرين يدخلون كرواتيا، العضوة بالاتحاد الأوروبي، إما من البوسنة أو صربيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب كرواتيا نهر أونا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
أخبار وتقارير

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
مقتل شاب مصري على يد مصريَّين وجزائري في إيطاليا
شئون عربية و دولية

مقتل شاب مصري على يد مصريَّين وجزائري في إيطاليا
أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

فوضى عارمة وتفجيرات.. ماذا يحدث في المكسيك؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

فوضى عارمة وتفجيرات.. ماذا يحدث في المكسيك؟ (صور- فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"