عكس سعر الدولار اتجاهه مقابل الجنيه، وتراجع في 7 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وكان سعر الدولار خلال تعاملات أمس قفز مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و23 قرشًا، بنهاية التعاملات.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

