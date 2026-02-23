إعلان

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات

كتب : أحمد الجندي

02:24 م 23/02/2026

أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبيهًا مهمًا بشأن حالة الطقس في عدة محافظات، حيث تتعرض محافظات الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة لسحب رعدية ممطرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، مع احتمالية تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة، في بيان قبل قليل، استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت، من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وخليج السويس، إضافة إلى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف طقس الأسبوع حتى 28 فبراير وأمطار وانخفاض الحرارة

الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

