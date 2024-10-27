فستان أمينة خليل في الجونة.. سعره تخطى الـ 400 ألف وارتدته عارضة أزياء قبل عامين في خطوبتها (صور)

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة أمينة خليل في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان استثنائي من تصميم المصمم المصري حمادة فهيم، يحمل اسم “Gardens of Babylon”.

يُعتبر هذا التصميم تجسيدًا للفخامة والإبداع، حيث يمتاز بألوانه المتدرجة من البنفسجي إلى الذهبي، ويعكس مهارة عالية في الحرفية.

تفاصيل التصميم

فستان “Gardens of Babylon”، كما يصفه موقع “حمادة فهيم”، هو تجسيد لرؤية خيالية لملكة حدائق بابل وهي تقود شعبها. يُعتبر هذا الفستان رمزًا حقيقيًا للمهارة الفنية، حيث يجمع بين الرشاقة الاستثنائية والتصميم الأنيق.

يتميز قماش التنورة بتزيينه بصفوف أفقية من الخيوط المزخرفة يدويًا، التي تتغير درجاتها بشكل عمودي متناغم. تبدأ الألوان من البنفسجي، لتنتقل بسلاسة إلى الوردي، ثم تتدرج بلطف إلى الأصفر والذهبي، وأخيرًا الفضي.

أما الجزء العلوي من الفستان، فيأتي بقصة مستقيمة غنية بالتطريزات المعقدة التي تمزج بين الأنماط الهندسية الزخرفية وزهور، بينما تضيف الأكمام الريشية لمسة درامية تعزز من جاذبية التصميم. موقع حمادة فهيم.

سعر الفستان:

الفستان من مجموعة حمادة فهيم لعام 2019، وبلغ سعره على موقع بيعه 32,900 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريبًا 435,636 جنيه مصري، والسر وراء سعره الخيالي هو اعتماده على التطريز اليدوي والخامات المميزة، فكل خيط مصنوع يدويًا ثم يتم خياطته بجوار الآخرين لتكوين كل صف.

أمينة خليل وعارضة أزياء فرنسية بنفس الفستان والإطلالة:

اختارت أمينة خليل أن تُظهر الفستان بنفس الطريقة التي ارتدته بها عارضة الأزياء الفرنسية كارولين بلسك في عام 2022، حيث اعتمدت على الشعر المرفوع والحذاء الفضي، ولكنها استبدلت الأقراط الكبيرة المتدلية بأخرى ماسية صغيرة، مما أضفى لمسة أنيقة تتناسب مع إطلالتها.