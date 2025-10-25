ليلى علوي بعد ختام مهرجان الجونة: "يا لها من رحلة.. ممتنه لكل لحظة حلوة"

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، صورًا من إطلالتها الجريئة في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

واستعرضت مايان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" جلسة تصوير لها من مشاركتها في مهرجان الجونة.

وظهرت مايان بفستان جريء بفيونكة، وتضع تاتو في الظهر.

واختتمت أمس الجمعة فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة، التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

اقرأ أيضا..

الصور الأولى من عقد قران المطرب أحمد جمال

"watch it" تعلن عرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام.. قريبًا