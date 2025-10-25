20 صورة أجمل فساتين إلهام شاهين في الجونة السينمائي

ليلى علوي بعد ختام مهرجان الجونة: "يا لها من رحلة.. ممتنه لكل لحظة حلوة"

أطلت الفنانة إلهام شاهين بكامل أناقتها طوال فترة وجودها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 16- 24 أكتوبر الجاري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

خطفت الفنانة إلهام شاهين بارتدائها العديد من الإطلالات والفساتين الأنيقة والجريئة والتي استعرضت من خلالها جمالها وشياكتها.

وتعرضت الفنانة إلهام شاهين لموقف بسبب إحدى هذ الإطلالات، إذ ظهرت بفستان أنيق على الريد كاربت وتتطاير الفستان في الهواء لتتدارك الموقف سريعا ولكن لم تسلم من الانتقادات.

حلت إلهام شاهين ضيفة على كاميرا برنامج "ET بالعربي" وعن الموقف المحرج الذي تعرضت له بسبب الفستان قالت: "اكيد طبعا بتضايق ليه التنمر ده؟، مش شيء مقصود، لا أنا لابسة فستان عريان ولا حاجة ده شيء قدري الفستان طار في الهوا وانا اعمل ايه وهي لحظة وانا مسكت الفستان، ليه اللي صور ده وعمل تصوير بالبطئ عشان الناس تتفرج، وعمل منه صور ليه انت مستفيد ايه عشان خاطر التريند؟، يبقى لا عندك ضمير ولا أخلاق".

يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

