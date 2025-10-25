

الجونة- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

عبرت المؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، والمشاركة

كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

وقالت سعاد في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" "مبسوطة بالاختيار وكنت متحمسة أحضر الأفلام كلها، تجربة مختلفة لأن بالعادة بروح لأن عندي فيلم ييتعرض، لكن المرة دي جاية مش بس للاحتفال لكن كإنسان يحترموا رأيك ومسيرتك الفنية وأنهم حابين أكون معهم، ده نوع من التقدير واحترام المسيرة الفنية".

وعن المعايير التي كانت تقوم بتقييم الأفلام على أساسها، أوضحت: "اشتغلت على كتير من الأفلام القصيرة وكذلك أفلام روائية طويلة، ومن أهم النقاط أن الفيلم القصير ليس فيلم طويل يتم اختصاره، هو فورمات معين بنيته مختلفة والقصص اللي ممكن تنفع في فيلم قصير متنفعش في فيلم طويل، دي أول حاجة ببص عليها، وبعدين فيه حاجات تانية قوة الأداء والسيناريو والقصة وحاجة ممكن تبهرني وتخليني أفكر في حاجة مفكرتش فيها قبل كده".

وعن رأيها في مهرجان الجونة السينمائي، قالت "هو مش بس مهرجان لعرض الأفلام، هو أيضا يعطي دعم لكتير مخرجين ويضم أحداث تعليمية، بيكبر وبيعمل كتير اكتر من مجرد شو"، مشددة على أن السينما العربية ولدت في مصر و"حاسة بكتير بفخر بوجودي هنا خاصة مع مهرجان ساهم في تطوير مواهب كتير ووصولهم لأماكن كبيرة".

