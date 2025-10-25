أحمد مالك عن فيلم " كولونيا ": فيلم صعب يحتوي على مشاعر معقدة

قال الفنان أحمد مالك إن تجربة فيلم "كولونيا" من أصعب الأفلام التي شارك فيها، لأنه يحمل علاقة بالأب، ويحتوي على الكثير من المشاعر المعقدة، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون في دور العرض قريبًا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، أن قبل هذا الدور رغم صعوبته من مبدأ التنوع، مضيفًا: "أنا بحب أقدّم أعمال متنوعة، أحب أعمل أفلام جماهيرية وأيضًا أعمال تناقش قضايا إنسانية، وفيلم (كولونيا) تجربة إنسانية، تدور أحداثه في يوم واحد".

وعلّقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "البعض يظن أن أفلام المهرجانات هي فقط أفلام للصفوة أو للنقد الفني ولجان التحكيم، لكن في الحقيقة كثير من هذه الأفلام يستحق أن نشاهده، لأنه يقدم لنا سينما مختلفة".