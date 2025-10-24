إعلان

مي الغيطي بإطلالة وفستان غريب في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : معتز عباس

07:12 م 24/10/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

حرصت الفنانة مي الغيطي على المشاركة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بصحبة زوجها، والظهور بإطلالة جديدة.

وظهرت مي الغيطي مرتدية فستان سليفر على الريد كاربت بمهرجان الجونة، أمام الجمهور وعدسات المصورين.

مهرجان "الجونة" في دورته الثامنة شهد عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

تختم اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي شهد حضور كبير من نجوم الفن المصريين والعرب ومختلف دول العالم.

وشهد اليوم الأخير من مهرجان الجونة العديد من الفعاليات الهامة التي تتعلق بالفن، بحضور كوكبة من نجوم الفن الذين تألقوا بإطلالتهم المختلفة على السجادة الحمراء بالمهرجان.

الفنانة مي الغيطي مي الغيطي بفستان غريب مي الغيطي بفستان سيلفر إطلالة مي الغيطي مي الغيطي بحفل ختام الجونة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي

فيديو قد يعجبك:



