"الجونة السينمائي" يعلن جوائز لجنة تحكيم "نتباك" و"فيبريسي" بختام منصة

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة الثامنة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 300 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته.

وقامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من المنتجة الإسبانية إسيونا باسولا، المخرج والمنتج والكاتب المصري أحمد عامر، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 29 جائزة على 17 مشروعًا من بين 19 تنافست في المنصة هذا العام.

وأعرب عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عن سعادته بالتنوع الكبير في الجوائز، وقال: "خلال العام راقبنا بفخر النجاحات المتكررة التي تحققها الأفلام المتخرجة من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تنعكس على إقبال صناع الأفلام والجهات المانحة على المنصة التي صارت محطة رئيسية لصناعة السينما العربية".

بينما تحدث أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، عن النسخة الثامنة قائلًا: "خلال أيام سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عقد صناع المشروعات الـ19 المشاركة 114 اجتماع منفرد مع الشركات والمؤسسات والمهرجانات الدولية المشاركة في المهرجان، واستفادوا من برنامج تدريب مصمم حسب احتياجات كل مشروع، وهو ما يجعل الجميع مستفيدين، سواء ربحوا جوائز المنصة أم لا".

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025:

شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير: ملح (تونس، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، قطر)، إخراج رامي جربوعي، إنتاج رمزي لعموري.

شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: الرجل الذي ينحني أمام الزهور (لبنان) إخراج إليان الراهب، إنتاج سينتيا شقير.

10000 دولار أمريكي مقدمة من فيلم سكوير: أخاف يوم أقابلك (مصر) إخراج خالد منصور، إنتاج رشا حسني.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبدالسلام.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز: بيسو (العراق، الدنمارك) إخراج مسلم حبيب، إنتاج منى الكاظمي وتمارا عامر.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية ومؤسسة دروسوس: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبدالسلام.

8000 دولار أمريكي جائزة مالية مقدمة من بيج بانج ستوديوز: كارت أزرق (السودان، مصر، السعودية) إخراج محمد العمدة، إنتاج أمجد أبو العلاء.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: قساطل (لبنان)، إخراج وإنتاج كريم قاسم.

5000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز: لا صبر ولا سلوان (الأردن، المملكة المتحدة، السعودية)، إخراج باسل غندور، إنتاج رولا ناصر

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد: أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان.

50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلمين من MAD Solution: أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان.

13500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: حليمة (المغرب) إخراج وإنتاج ياسين الإدريسي.

13500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان

12000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز: حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف

12000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبدالسلام.

6000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبدالسلام.

6000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات صوتية مقدمة من ذا ساوند أوف إيجبت: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات صوتية مقدمة من ذا ساوند أوف إيجبت: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان.

دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية: صوتك بس (السعودية، مصر، السودان) إخراج رنا مطر، إنتاج لمى جمجوم.

دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA: كي طيّح البقرة! (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير.

دعوة للمشاركة في مهرجان فرنسي مقدمة من السفارة الفرنسية في القاهرة / المعهد الفرنسي: حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف.

دعوة للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد): أرض إسمنتية (الأردن، فلسطين) إخراج أسماء بكرات، إنتاج بان مرقة.

دعوة للمشاركة في سوق دربان للأفلام مقدمة من دربان فيلم مارت: كي طيّح البقرة! (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير.

عضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA: مختفي (فرنسا، سوريا، لبنان) إخراج أنس زواهري، إنتاج أحمد الحاج.

مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.