"قالوا 15 و25 سنة".. رانيا يوسف تكشف فارق السن بينها وبين زوجها

حلت الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال ضيوفًا ببرنامج "صبايا الخير"، المذاع على قناة "النهار" من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وكشفت رانيا يوسف عن فارق السن بينها وبين زوجها، والذي لا يتعدى سنتين و7 أشهر، معربة عن دهشتها من الأرقام الخاطئة التي انتشرت في وسائل الإعلام والتي وصلت إلى 15 سنة.

وأضافت، قائلة: "قالوا 15 سنة و25 سنة معرفش جابوا الأرقام دي منين، مفيش فرق كبير ما بينا،

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

خاض أحمد جمال تجربة التمثيل في أكثر من عمل وشارك رانيا كوجه جديد في عالم التمثيل في فيلم "فخفخينو" وذلك قبل 16 عاما، وشارك في بطولة مسرحية مرسي عاوز كرسي.

