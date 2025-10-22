"ذكريات عُمر ماتتنسيش".. يسرا تحتفل بمرور 50 سنة على مشوارها الفني

أعربت النجمة يسرا عن سعادته الكبيرة، عقب الاحتفاء بها في مهرجان الجونة السينمائي، وتكريمها على مشوار 50 عامًا في مجال الفن والدراما والسينما.

ونشرت يسرا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعرضت لقطات من مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة، وكتبت: "بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي… أصحابي، حبايبي، عيلتي، وكل التيم الجميل اللي اشتغل بحب وإخلاص عشان يطلع المتحف بالشكل العظيم ده".

وأضافت: "اللي اتعمل ماكانش مجرد تكريم لمشوار ٥٠ سنة، هو احتفال بمشوار مليان شغل، وتعب، وحب، وذكريات عمر ماتتنسيش، كل تفصيلة كانت مليانة روح… روح الناس اللي بتحبني وبتدعمني بجد، من أول الفكرة لحد يوم الافتتاح، كنت شايفة تعبكم، حماسكم، وإيمانكم بيا، وحبكم اللي مالي الدنيا حواليا".

ووجهت كلمة شكر لجمهورها، وكتبت: "شكرًا من قلبي لكل حد شارك، ساعد، أو حتى قال كلمة حلوة من قلبه، بحبكم من قلب، وهقولها دايمًا: إنتوا جزء من الحكاية دي، من سنين عمري، ومن فرحتي".

