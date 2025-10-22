بفتحة ساق جريئة.. لقاء الخميسي تتألق بفستان أنيق في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور من حضورها فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ارتدت فستانًا باللونين الأبيض والأسود بدون أكمام مزينًا بنقشة الزهور وفتحة ساق طويلة، نسقته مع تسريحة شعر مرفوعة وكلاتش فضي.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وجمال إطلالتها على السجادة الحمراء.

وتُقام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام العالمية والعربية، وخلق منصة للحوار والتعاون بين صناع السينما حول العالم، إلى جانب دعم المواهب الجديدة في المنطقة.

